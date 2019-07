Argentinci in Čilenci so se merili v zadnjih dveh finalih, obakrat je slavil Čile. Tokrat pa so Lionel Messi in druščina le premagali neugodne nasprotnike. V tekmi, ki so jo v mnogočem zaznamovale nekatere čudne sodniške odločitve, so Argentinci povedli v 12. minuti, ko je Messi podal do Sergia Aguera, ta pa je zadel za 1:0.

Deset minut pozneje je nase s samostojno akcijo in zadetkom opozoril Paulo Dybala. V 37. minuti sta nato obe ekipi ostali brez igralca. Kapetana Gary Medel in Messi sta se zapletla v spor, sodnik pa se je odločil pod tuš poslati kar oba. Predvsem po mnenju Argentincev je bila odločitev prestroga.

Za novo razburjenje je sodnik poskrbel v 59. minuti, ko je dosodil najstrožjo kazen za Čile, čeprav so "gavči" menili, da je bil prekršek storjen zunaj kazenskega prostora, toda odločitev je ostala in Arturo Vidal je zmanjšal zaostanek na 1:2.

To pa je bilo vse, kar so Čilenci zmogli v sicer dokaj grobi predstavi in po kateri so po letu 1999 spet končali prvenstvo na četrtem mestu. Argentinci so bili nazadnje tretji leta 1989.

Danes ob 22. uri pa se bosta za naziv najboljšega v Južni Ameriki udarila Brazilija in Peru. V Rio de Janeiru so Brazilci že pred prvenstvom veljali za favorite, v polfinalu pa so z 2:0 izločili večnega tekmeca Argentino. Peru je medtem presenetil dvakratne zaporedne prvake Čilence, izločil jih je s 3:0. V skupinskem delu so Brazilci Perujce odpravili kar s 5:0.

Od petega do 12. mesta si sledijo Kolumbija, Urugvaj, Venezuela, Paragvaj, Japonska, Katar, Ekvador in Bolivija.