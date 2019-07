Življenje Joaa Felixa se je v vsega enem leto dodobra spremenilo. Potem ko je sredi lanskega avgusta prestopil k Benfici in v dresu lizbonskega prvoligaša na 43 tekmah zabil 20 zadetkov, je to poletje postal peti najdražji igralec v zgodovini. Atletico Madrid je za mladega Portugalca iz Viseuja odštel neverjetnih 126 milijonov evrov in s tem nanj obesil visoka pričakovanja.

Felix, čigar vzdevek »orkan« izhaja iz njegovega izjemnega statističnega izkupička, saj je v tem pogledu v portugalski prvi ligi krepko prehitel tudi rojaka Cristiana Ronalda. Po vsega 1058 minutah je namreč zbral osem zadetkov in prodaje, medtem ko je Ronaldo po 1000 minutah zadel trikrat in podal enkrat. Mladi portugalski up je visok, hiter in zelo spreten napadalec, ki odlično preigrava in ima izjemen prvi dotik.