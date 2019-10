Pred nogometaši na južnoameriškem prvenstvu sta še zadnji dejanji. Danes se bosta ob 21. uri po slovenskem času v Sao Paulu za tretje mesto udarila Čile in Argentina, jutri ob 22. uri sledi še veliki finale. Na kultni Maracani v Rio de Janeiru bodo domačini igrali s Perujem.

Brazilci brez Williana Za nogometaši Brazilije je zelo uspešno domače prvenstvo. Na petih tekmah njihov vratar Alisson Becker ni prejel gola iz igre. Šestindvajsetletnik, ki je letos z Liverpoolom osvojil ligo prvakov, je tako na klubski in reprezentančni ravni skupaj nepremagan že devet tekem, gola pa ni prejel že 638 minut. Brazilci so se najbolj namučili v četrtfinalu, ko so Paragvaj ugnali šele po enajstmetrovkah. Najbolj prepričljivo predstavo pa so pokazali prav proti jutrišnjemu nasprotniku, ko so ga v boju za prvo mesto skupine A odpihnili kar s 5:0. Ob petardi je zadnji gol za selecao dosegel krilni napadalec Chelseaja Willian, ki pa ga tokrat zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo v kadru. Namesto njega bo priložnost dobil Everton, ki je nastopil že v polfinalu proti Argentini. Pri Peruju bo v napadu spet manjkal Jefferson Farfan, ki je poškodovan in ni igral niti proti Čilu, ko je Peru z najboljšo predstavo na prvenstvu izločil še vedno aktualne prvake.

Peru se ne predaja vnaprej Čeprav Brazilci pred finalom na stavnicah veljajo za izrazite favorite, perujski selektor Ricardo Gareca napoveduje izenačeno tekmo: »Ko se uvrstiš v finale, je vedno treba poskusiti zmagati. Ni druge možnosti. V boj za lovoriko smo se uvrstili po lastni zaslugi. Ta skupina igralcev je zares zelo močna, mislim, da je to ključ do uspeha,« je razlagal enainšestdesetletnik, po rodu Argentinec. Na vprašanje novinarjev, kako se zoperstaviti Braziliji, ki jih je na prvenstvu že visoko premagala, je Gareca odgovoril: »Stvari so se od takrat spremenile. Imamo igralce, ki lahko premagajo Brazilijo. A tekma proti domačinom bo zelo zahtevna ne glede na to, kako bomo igrali.« Njegov kolega na brazilski strani se otepa vloge favorita, a verjame, da bodo Brazilci doma osvojili Copo. »Na lanskem svetovnem prvenstvu sem predolgo čakal z menjavami. Letos zato ob slabih igrah hitreje posežem v igro z rezervnimi igralci. Tako bo tudi tokrat, če bo treba,« je dejal Tite. Peru bo v finalu napadal tretjo južnoameriško lovoriko v zgodovini, prvo po letu 1975, Brazilci pa bodo lovili že svojo deveto zmago na Copi, prvo po letu 2007.