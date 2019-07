Nigerijci, trikratni afriški prvaki (1980, 1994 in 2013) so povedli v 19. minuti, ko je zadel napadalec, ki si kruh služi v Šanghaju, Odion Ighalo. Že v prvem polčasu pa so Kamerunci, petkratni prvaki Afrike, naredili preobrat, uspešna sta bila napadalca, ki igrata v Franciji za Angers oziroma Marseille. V 41. minuti je zadel Stephane Bahoken, v 44. pa Clinton N'Jie.

V 63. minuti je za izenačenje s svojim drugim zadetkom na tekmi poskrbel Ighalo, Nigerijci pa so znova povedli že tri minute pozneje, ko se je med strelce vpisal vezist londonskega Arsenala Alex Iwobi.

Že v petek je Senegal z 1:0 izločil Ugando, Benin pa je po izvajanju enajstmetrovk premagal Maroko. Zmagovalca se bosta med seboj pomerila v četrtfinalu.

Drugi pari osmine finala so Madagaskar - Kongo, Alžirija - Gvineja (obe 7. julija), Mali - Slonokoščena obala in Gana - Tunizija (obe 8. julija).