Zaradi deževnega in hladnega vremena v maju zgodnjih sort marelic ni bilo veliko, zato jih tudi na razstavi ne bo, je za STA povedala vodja enote Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Nova Gorica v Ajdovščini Marta Koruza.

»So pa na razstavi te sorte, ki sedaj dozorevajo in jih je v obilju ter so tudi najbolj slastne. Zato smo ob pripravi razstave zadovoljni, da se je našemu vabilu odzvalo veliko pridelovalcev,« je povedala Koruza.

Za pridelovalce tudi letošnje leto ni eno tistih, ko bi jih narava obdarila z velikimi količinami zrelih sadežev. V Vipavski dolini so intenzivni marelični nasadi urejeni na okrog 35 hektarjih površin, od teh je okrog 20 hektarjev v zgornjem delu doline.

»Te marelice zelo dobro obrodijo ob normalnih pogojih dozorevanja. Če pa pride do odstopanj, kot je bilo letos v času dozorevanja prvih sort zaradi prevelike količine padavin, potem sadeži niso primerni za prodajo ali pa jih sploh ni,« je povedal kmetijski svetovalec Rajko Črv. Po 15. juniju, ko dozoreva tudi največje število marelic, pa je letošnji pridelek dober ter se giblje med 15 in 20 tonami na hektar nasada.

V zadnjem času po Črvovih besedah enakomerno dozorevanje marelic sicer preprečuje močna suša, nekatere ostajajo še zelene na drevesih in jih je zato treba obirati tudi večkrat: »To seveda za pridelovalce predstavlja težavo, ker je treba ista drevesa tudi večkrat obirati, pa tudi z vidika organizacije prodaje.«

Pridelovalci marelice največkrat sami prodajajo končnim kupcem, saj količin še ni toliko, da bi z njimi lahko zalagali večje trgovske mreže. »Zaenkrat prodaja marelic še ne predstavlja kakšne večje težave, saj je to sadje primerno za različne namene, od njegovega uživanja do predelave v marmelade in kompote,« je še dejal Črv. Marelice so tako za češnjami tržno najbolj iskano sadje.

Obiskovalcem današnjega praznika bo na voljo dovolj marelic, da se jih bodo lahko najedli do sitega in jih tudi odnesli s seboj. Na Planino pa vabijo tudi v nedeljo, ko bo še vedno na ogled postavljena razstava, možen pa bo tudi nakup marelic.