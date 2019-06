Na osrednji ljubljanski tržnici se je začela sezona škropljenja zelenjave – branjevci zaradi vročine med tržnim dnem občasno škropijo predvsem solato, da jim ne veni. Predvsem to velja za berivko, medtem ko ljubljanska ledenka, ki zdaj prihaja na tržnico, ne veni tako hitro. Cenijo jo od dva do tri evre za kilogram. Precej se je pocenil mlad krompir, ki je zdaj od 0,80 evra do 1,5 evra za kilogram, le kifeljčar drži ceno dva evra, čeprav je večinoma že prerasel svojo optimalno velikost malega mladega krompirčka za v pečico. Mnogim se zdi ta cena še vedno visoka, toda branjevke so se pridušale, da je realna, saj je s krompirjem veliko dela, letos pa ga je menda tudi težko braniti pred navalom bramorjev.

Kar zadeva zelenjavo, je cena padla mlademu grahu, ki je po tri evre za četrt kilograma oluščenega, dozorel pa je tudi slovenski bob, ki je po štiri evre, četrt kilograma oluščenega, seveda. Na stojnicah so se pojavile tudi prve bučke po tri evre za kilogram, majhne kumare pa še vedno držijo ceno 3,5 evra za kilogram.

Pri sadju so češnje obdržale ceno pet evrov za kilogram, to pa zato, ker so zdaj na stojnicah prave briške hrustavke, ki veljajo za češnje nad češnjami. V prihodnjih dneh pa bo tudi visoka sezona za briške in primorske marelice. Kot smo že omenili, jih bo letos veliko, zaradi vročine pa zorijo izjemno hitro. Brika se je potožila, da so hkrati dozorele vse sorte marelic in da jih dnevno obirajo do noči in nato vsak dan vozijo na tržnico. Zato predlaga, da tisti, ki bi želeli kuhati marelično marmelado ali gnesti marelične cmoke, to storijo ta konec tedna, saj se lahko zgodi, da čez teden ali dva ne bo več ponudbe dobrih marelic. Za marmelado je menda najboljša sorta perla, ker ima manj kisline. In mimogrede: kilogram marelic na tržnici stane od tri do pet evrov, odvisno od kakovosti. Pri večjih količinah pa se je mogoče za ceno dogovoriti. mah