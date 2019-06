Letos res z lahkoto prepoznamo briške češnje: popokane so. Branjevci iz Goriških brd negodujejo nad deževjem in razlagajo, da iz češenj slabše kakovosti na veliko kuhajo žganje. Ljubljanskim otrokom pa ponujajo počene češnje, češ pokusi, to so normalne češnje, ne pa tiste iz trgovine. So pa zato briške češnje letos na voljo po relativno zmerni ceni: še vedno so po štiri evre za kilogram. Medtem ko Dalmatinci za svoje nerazpokane češnje računajo od 6 do 10 evrov za kilogram. Pojavile so se tudi prve marelice, katerih letina, tako pravijo primorski branjevci, bo letos izjemno obilna. Za začetek so po 7 evrov za kilogram, cena pa bo v prihodnjih tednih gotovo padla. Ta teden je tudi obilje domačih jagod, ki so na voljo po 3,5 evra za polkilogramsko košarico. Pojavile so se tudi prve gozdne borovnice po 5 evrov za malo košarico. Na predelu tržnice z nabiralniškimi plodovi ponujajo tudi lisičke po 5 evrov za malo košarico in po 8 evrov. V prihodnjih dneh, ko bo topleje, bo ponudba lisičk gotovo obilnejša. Od zelenjave so na osrednji ljubljanski tržnici kupi glavnate solate različnih vrst, ki je na prodaj po 2 evra za kilogram. Mlad krompir še vedno drži ceno 3 evre za kilogram, cena zelenih belušev, katerih sezona gre počasi h koncu, pa je padla na 4 evre za šopek. In ko smo ravno pri šopkih: šopki turški nageljnov se cenijo od 1,5 evra do 2 evrov, potonike, ki bodo vsak hip v polnem cvetu, pa so po 2 evra za šopek treh ali štirih vejic. Ta konec tedna bo tudi pravi čas za sajenje cvetja: sadike žametnic različnih barv na tržnici prodajajo po 60 centov za sadiko. mah