Narodni dom je tudi po koncu festivala Lent deležen pozornosti javnosti. Ob javno izjavo direktorja Vladimirja Rukavine se je obregnil Večerov bralec Dušan Kralj. In sicer ob tisto, da 38 zaposlenih Narodnega doma organizira 2200 prireditev na leto. Kralju se je zdel ta podatek nerealen in zavajajoč.

V Narodnemu domu so lani dejansko uradno našteli 2219 dogodkov, kar je dvakrat več, kot jih je v okviru opravljanja javne službe izpeljal Cankarjev dom (1062). Kako so Mariborčani dosegli tako visoko številko?

Vse razkriva letno poročilo. Festival Lent je nanizal 340 dogodkov, na drugih festivalih, v rednih programih in ciklih so izpeljali 51 koncertov, 61 gledaliških predstav in 81 izobraževalnih dogodkov za mlade. Na seznam so zatem dodali 555 dogodkov, ki so jih v njihovih prostorih izpeljali drugi organizatorji. To so bili potopisna predavanja, literarnih večeri, koncerti in filmske projekcije. Na seznamu so se znašli tudi zbori etažnih lastnikov, strankarski kongresi, zbori društev, šolske proslave…

Ključni programsko-organizacijski partner je nevladni zavod Mars. V Vetrinjskem dvoru je organiziral 320 brezplačnih dogodkov za otroke in mladino, v mestnem parku je bedel nad prizoriščem Art kamp. Tam so imeli v času Festivala Lent 870 delavnic in 220 raznovrstnih dogodkov, torej več kot sto na dan. Narodni dom je zavodu Mars lani nakazal nekaj manj kot 200.000 evrov.