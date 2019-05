»Če je Festival Lent po čem znan, je znan po spremembah. Skušamo jih ukalupiti in delati najbolje,« je pozitivno plat dogajanja ubesedil Vladimir Rukavina, »večni« direktor Narodnega doma Maribor. »Želimo si, da bi spremembe bile še nekoliko bolj vidne,« ga je dopolnil župan Saša Arsenovič.

Na prvi pogled najbolj opazna sprememba letošnje 27. izvedbe festivala, ki se bo odvijal med 20. in 29. junijem, bo odsotnost njegovega najbolj prepoznavnega prizorišča – velikega plavajočega odra na Dravi. Novi oder, za katerega je občina lani odštela več kot 300.000 evrov, bo namreč ostal v skladišču, v zalivu so zgolj vidni njegovi jekleni temelji. Županstvo Saše Arsenoviča si prizadeva legalizirati manjši podest v zalivu ob Vodnem stolpu. Če bo upravna enota dovolila to gradnjo, bo Narodni dom tam umestil Večerov oder, Glavni oder pa se v vsakem primeru seli na Trg Leona Štuklja. Velikega plavajočega odra pa ne bodo več umeščali na tradicionalno lokacijo. Že letos bo dogajanje ob Dravi drugačno. Pogleda s promenade ne reko ne bodo več kazili gostinski šotori. Ob promenadi bo smela biti zgolj stojnica Sladolenta, kulinaričnega odra festivala, na katerem bodo tudi letos nastopili najboljši slovenski šefi.

Zato pa bo ljubitelje uličnega gledališča razžalostila informacija, da letos prvič v Mariboru ne bo Ane Desetnice. »Upam, da se bo v Maribor vrnila prihodnje leto,« je dejal Rukavina, ki je prepričan, da mu je v minulih 30 letih delovanja uspelo razviti izvirno, prepoznavno festivalsko programsko formulo. Temelji na časovno zelo zgoščenem dogajanju, festival na več prizoriščih hkrati ponuja žanrsko pestro ponudbo zabave in kulture. Nova mestna oblast se z njim ne strinja povsem. Spremembe morajo biti vidnejše, je včeraj izpostavil župan.