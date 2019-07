Boris Dežulović: Hrvaško prekletstvo

Pred nekaj dnevi je minilo točno osemindvajset let, odkar je 1. julija 1991 predstavnik Hrvaške – po mesecu in pol obstrukcije beograjske partijsko-vojaške hunte – prevzel predsedovanje predsedstvu Socialistične federativne republike Jugoslavije. Drame v Palači federacije v Beogradu se vi v Sloveniji morda sploh ne spominjate najbolje, ker ste imeli v tistih dneh veliko dela z vojno: tistega 1. julija, na primer, je predsedstvo SFRJ dobilo poročilo ministra za obrambo Veljka Kadijevića o propadu omejene operacije zavzemanja zunanjih meja Jugoslavije in razpravljalo o načrtu B – totalni kopenski invaziji na Slovenijo.