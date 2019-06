Boris Dežulović: Bog, Slovenci in humor

Splošno znano je, da Slovenci nimajo smisla za humor. Takšen je ta nenavaden narod – Slovenci ne bi prepoznali zafrkancije, tudi če bi se jim kakšen gorenjski gostilniški zafrkant, ki oponaša Karla Erjavca in Osamo Bin Ladna, pojavil na parlamentarnih volitvah. Sicer pa niso edini: mnogi narodi nimajo smisla za humor in to pomanjkljivost prenašajo, kot vejo in znajo.