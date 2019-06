Boris Dežulović: Dvorni norci na prestolu

Pred desetimi, petnajstimi leti je bila na Hrvaškem nenavadno priljubljena Večerna šola, humoristična serija za napol duševno zaostale, ki so jo začeli predvajati na zagrebškem lokalnem OTV-ju, pozneje pa tudi na nacionalni HTV in komercialni Nova TV. Večerna šola je gojila improvizirani humor svojega avtorja Željka Pervana, ki bi mu najkrajše, predvsem pa najbolj natančno lahko rekli hrvaški. Tak kretenski tako imenovani humor bi lahko namreč na dolgo in široko pojasnjeval skozi ves ta tekst, a vseeno o njem ne bi povedal nič več, kot če rečem samo: hrvaški humor.