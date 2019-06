Boris Dežulović: Slovenski barbari na hrvaškem morju

Najprej so hrvaški inšpektorji, ne da bi kaj slutili, pred nekaj tedni na otoku Krk ostali brez besed, ko so v gozdičku ob zalivu Svetega Jurija zagledali – hišo. Prava pravcata človeška hiša, sto kvadratnih metrov betona z dvema nadstropjema, je vzniknila sredi gozdička in oljčnih nasadov ob zalivu bogu za hrbtom.