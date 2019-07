Štrekna bus, ki povezuje Velenje, Mislinjsko in Dravsko dolino z Labotom v sosednji Avstriji, je letošnja novost, s katero so na regionalni razvojni agenciji za Koroško nadgradili mednarodni projekt Trans-borders in razširili ponudbo javnega potniškega prometa na obeh straneh meje. Štrekna bus bo ta in prihodnji mesec med Velenjem in avstrijskim Labotom vozil celo dvakrat na dan in bo poleg sobotnega kolesarskega poletnega vlaka še popestril tudi kolesarski turizem na obeh straneh meje.

Kolesarski avtobus je ime Štrekna bus dobil po priljubljeni kolesarski poti Štrekni, ki velja za eno najbolj urejenih v Sloveniji in med kolesarji zelo priljubljenih, povezuje pa našo in avstrijsko Koroško. Vozovnico je mogoče kupiti tako na avtobusu kot na avtobusnih postajah v Velenju in Slovenj Gradcu. Vozovnica za eno osebo na relaciji med Velenjem in Dravogradom stane 4,7 evra, do avstrijskega Labota pa še dva evra več, medtem ko je prevoz kolesa brezplačen. Med Velenjem in Dravogradom avtobus pobira potnike na vseh obstoječih avtobusnih postajališčih, vožnja na celotni trasi pa traja uro in dvajset minut.