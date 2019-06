Marsikdo rad reče, da je njegov hišni ljubljenček enakopraven družinski član. In kot tak se z lastnikom seveda večkrat odpravi tudi na potep ali izlet z avtomobilom. V katerem pa je treba zanj poskrbeti na primeren način. Kar z drugimi besedami pomeni, da moramo zagotoviti, da je žival fizično ločena od voznika in ga ne more motiti med vožnjo. »Pripomočki pri transportu živali so odvisni od velikosti živali in prostora v avtomobilu. Minimalna je uporaba varnostnega pasu v kombinaciji z oprsnico, če imamo prostor zanjo, pa je vsekakor najbolj priporočljiva transportna kletka,« pravi strokovnjakinja iz spletne prodaje pri podjetju Mr. Pet Andreja Fegeš in dodaja, da se lastniki najpogosteje odločajo prav za nakup kletk, ki so navadno narejene iz plastike ali aluminija, v njih pa lahko prevažamo pse, mačke, kunce in druge male živali. »Če žival nanjo pravilno navadimo, se bo v njej počutila sproščeno in udobno, hkrati ne bo motila voznika, pa tudi v primeru nenadnega zaviranja so vsi na varnem. Za prevoz na zadnjih sedežih je medtem treba uporabiti varnostni pas v kombinaciji z oprsnico, če žival prevažamo prosto v prtljažniku, pa jo moramo od kabine ločiti z mrežo,« še dodaja Andreja Fegeš.

Omenjeni načini so tudi edini v skladu z zakonom – ta pravi, da morajo biti domače živali, ki se prevažajo v delu vozila, namenjenem za prevoz potnikov ali prtljage, ustrezno zavarovane. »Globa za neupoštevanje določbe je 40 evrov,« povedo na policiji in dodajo, da bi lahko rekli, da lastniki kar ustrezno skrbijo za prevoz živali. S čimer pa se ne strinja Nevenka Lukić Rojšek iz Društva za dobrobit živali AniMa, ki pravi, da se še vedno veliko voznikov ne zaveda posledic neustreznega prevoza psa ali mačke in da mnogi sploh ne vedo, kako poskrbeti za varen prevoz živali.

Posvetujte se z veterinarjem Katere pa so najpogostejše napake pri prevozu hišnih živali? »Vsak od nas je denimo že videl psa, ki moli glavo skozi odprto okno in sedi na sprednjem ali zadnjem sedežu avtomobila, kar je vprašljivo tudi z vidika njegovega zdravja. Velikokrat vozniki prevažajo pse in mačke v prtljažniku, na zadnji polici ali pa kar v naročju. V primeru zaviranja ali trka se lahko psu in sopotnikom pripeti marsikaj neprijetnega,« je opozorila Nevenka Lukić Rojšek in dodala še, da mora biti po zakonu o zaščiti živali pes pri prevozu zavarovan pred izpadom ali pobegom iz avtomobila. To pomeni, da okna ne smejo biti preveč spuščena, tako da med vožnjo ne more skočiti iz avta. Prav tako mora biti zaščiten pred vročino, sončno pripeko, mrazom in padavinami, živali pa ni dovoljeno prevažati niti v tovornem prostoru vozila ali v prostoru, namenjenem prevozu prtljage, razen če sta zagotovljena naravna svetloba in zadostno zračenje; to določilo torej prepoveduje prevažanje živali v prtljažnikih, ki so ločeni od kabine. A ustrezna namestitev je seveda le eden izmed vidikov pravilnega načina prevoza. Še pred tem je ključnega pomena, da žival na vožnjo sploh navadimo. Kot pravi dr. vet. med. Aleksandra Vukčević s Klinike Pet Vet, je vožnja z avtomobilom lahko prijetna le, če je je žival vajena, mladički pa vsi po vrsti slabo prenašajo vožnjo, slabo jim je, bruhajo, kakšni jokajo in so strašno nemirni. »Žal navajanje na vožnjo ne pomeni, da se vsi skupaj usedete v avto in vozite naokoli, dokler se pač ne navadi. Mladička peljite z avtomobilom na zelo kratke, neekološke vožnje do parka ali gozda. Tako bo povezal zoprn avtomobil z lepo nagrado. Nato čas vožnje podaljšujte, a vedno naj bo cilj nekaj zabavnega za štirinožca. Tudi mačke se navadijo na vožnjo, a le, če imajo za to priložnost. Maček, ki gre vsak vikend nekam na lepše, ven iz stanovanja in v svobodo, bo z lahkoto potrpel celo pot,« pravi Aleksandra Vukčević in dodaja, da je pred vsako daljšo potjo z avtomobilom treba psa peljati na sprehod, da opravi, kar pač mora, ko je že vajen vožnje, pa naj dobi tudi manjši obrok. Med potjo se je nato treba večkrat ustaviti, da si pasji sopotnik pretegne tačke, popije malo vode ali kaj malega poje. »Moje pravilo je postanek vsaki dve uri, ki naj bo dolg vsaj 15 minut. Psi, navajeni vožnje, dobro prenašajo tudi daljše poti. Poskrbeti je treba, da v avtomobilu ni prevroče, da mu redno ponudite vodo in manjše obroke.« Če vaš pes ali mačka težko prenaša vožnjo, Aleksandra Vukčević svetuje posvetovanje z veterinarjem, ki bo vedel, kakšna sredstva proti slabosti in za pomiritev so najbolj primerna za vašo žival, pač odvisno od starosti, pasme in zdravstvenih težav. In če seveda potujemo v tujino, pred potovanjem preverimo, ali imamo za žival vse potrebne dokumente in potrdila. Za večino držav Evropske unije zadostujeta evropski potni list z veljavnim cepljenjem proti steklini in mikročip. Sicer pa lahko na uradni strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, preden se odpravite na pot, preverite, katere dokumente točno potrebujete.