»Ponoči smo odstranili onesnažene kamnine, skupaj z Arsom naredili določene sondaže in nameravali progo odpreti ob 12. uri. Dopoldne pa smo po posvetu z geološkim zavodom in Arsom ugotovili, da bi bilo treba čim prej odstraniti še eno plast. Tako da bomo zaradi zmanjšanja tveganja, tako za okolje kot drugih nevarnosti, še danes odstranili to plast,« je v izjavi za medije danes v Ljubljani povedal generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes.

»Tako da bomo progo odprli z 12-urnim zamikom glede na to, kar smo prvotno predvideli,« je dodal.

Po izkopu prve plasti so ugotovili, da bi bilo treba odstraniti še eno plast, v kateri bi lahko bil kerozin. Sprva so predvideli, da bodo to plast odstranili v roku 14 dni, nato pa se iz varnostnih razlogov odločili, da bodo to storili takoj. »Zaradi 12 ur bi bilo nesmiselno vse izpostavljati tveganju,« je dejal Mes.

Povedal je, da so sicer pritiski vseh doma in v tujini, ki prevažajo po progi, za čimprejšnje odprtje proge enormni.

Kakšni stroški so zaradi zaprtja nastali, še ni mogel oceniti. Pričakuje, da bodo julija, ko je tovora običajno manj, veliko te zamude nadoknadili, nekaj tovora pa je šlo naprej s tovornjaki in prek drugih pristanišč.

Železniška proga Divača-Koper je zaprta od torka popoldne, ko je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin. Ena od cistern se je poškodovala in iz nje je izteklo okoli 10.000 litrov tega goriva. Do danes so prečrpali kerozin iz iztirjenih cistern, odstranili poškodovane vagone in omenjeno prvo plast materiala ter tudi že obnovili poškodovani del proge.

Iztekli kerozin bi lahko ogrozil vodni vir Rižane, iz katerega se je do nesreče oskrbovala Obala. Upravljalec vodovoda je vir preventivno izločil, saj pričakuje, da ga bo kerozin onesnažil. Dobavo vode so zagotovili iz drugih sistemov in ljudi pozvali k varčni porabi pitne vode.