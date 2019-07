Šestdeseta igralka sveta Hercogova in 47. Kužmova sta se do danes pomerili le enkrat. Lani je bila na Mallorci boljša Štajerka. V Wimbledonu je 28-letna Hercogova najdlje prišla do tretjega kroga, 21-letna Kužmova do prvega.

Hercogova je dvoboj začela slabo. Prvo igro je izgubila na svoj servis, Slovakinja pa je zatem na svoj začetni udarec prednost povečala na 2:0. V šesti igri sta bili igralki poravnani pri 3:3, nato pa je Kužmova nagnila tehtnico na svojo stran, saj je dobila dve igri. Hercogova se še ni predala, dobila je naslednjo igro, a je Slovakinja na svoj servis osvojila niz.

V drugem nizu sta igralki izmenično osvajali igre na svoj servis, v podaljšani igri pa je bila bolj zbrana Hercogova ter s 7:5 v tem delu srečanja izenačila na 1:1. Tretji niz se ni začel po željah Štajerke. Po 1:1 je izgubila naslednje tri igre, a zatem osvojila štiri in povedla s 5:4. Hercogova je servirala za zmago, vendar ni bila uspešna. V 11. igri je Slovenka znova prešla v vodstvo, na svoj začetni udarec pa je v drugo izkoristila priložnost in zmagala.

V drugem krogu jo čaka Američanka Madison Keys, 17. nosilka, ki je v prvem krogu izločila Tajko Luksiko Kumkhum.