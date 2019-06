Triindvajsetletni in 196 cm visoki Italijan je trenutno na 20. mestu lestvice ATP in bo 17. nosilec bližnjega turnirja v Wimbledonu. V tej sezoni je osvojil turnirja v Budimpešti in Stuttgartu, lani je slavil v Gstaadu.

Bedene bo edini slovenski predstavnik v moškem delu. V ženski posamični konkurenci bodo nastopile Tamara Zidanšek, Polona Hercog, Kaja Juvan in Dalila Jakupović.

Zidanškovo v prvem krogu čaka Kanadčanka Eugenia Bouchard, Hercogovo Slovakinja Viktoria Kužmova, Juvanovo Čehinja Krystina Pliškova, Jakupovićevo pa Belgijka Kirsten Flipkens.