Karolina Pliškova najboljša v Eastbournu

Češka teniška igralka Karolina Pliškova je letošnja zmagovalka turnirja WTA v angleškem Eastbournu. Trenutno tretja igralka na mednarodni jakostni lestvici in druga nosilka turnirja z nagradnim skladom 852.564 dolarjev je v današnjem velikem finalu po uri in 13 minutah premagala četrtopostavljeno Nemko Angelique Kerber s 6:1 in 6:4.