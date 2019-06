Vinales je na svoji osemdeseti dirki v razredu motoGP prepričljivo prišel do šeste zmage. To je prva Špančeva in Yamahina zmaga v sezoni. Marquez je z drugim mestom še povečal vodstvo v skupnem seštevku, Quartararo, presenečenje sezone, pa je s tretjim mestom prišel do drugim zaporednih stopničk; na prejšnji dirki v Barceloni je bil tretji.

Prihodnja dirka bo že čez teden dni, ko se bodo dirkači za nove točke merili na VN Nemčije.