Slovenske odbojkarice bodo na igranje v evropski zlati ligi morale še počakati. Čeprav so prvo tekmo finala v Mislinji proti Romunkam dobile s 3:1 in si s tem na široko odprle vrata za nastopanje v višjem rangu tekmovanja, so na povratnem obračunu povsem odpovedale. Dvoboj finala srebrne lige v Aleksandriji so po zlatem nizu izgubile z 0:3 (-22, -14, -17) in tekmovanje končale na drugem mestu.

Šestnajstletnica rešetala slovensko obrambo

Slovenke so za napredovanje potrebovale dva dobljena niza po rednem delu, a jim ni uspelo osvojiti niti enega, pa čeprav je selektor Alessandro Chiappini na igrišče poslal enako začetno postavo kot na prvi tekmi pred tremi dnevi. Eva Mori, Darja Eržen, Tina Grudina, Saša Planinšec, Lana Ščuka, Ana Marija Vovk in Leja Janežič so tekmo sicer začele obetavno in s pritiskom na romunski sprejem na polovici niza prišle do prednosti štirih točk (11:7). A sledilo je precej slabše nadaljevanje oziroma padec v igri, po katerem se gostje niso več pobrale. Romunke so jih po treh zaporednih doseženih točkah ujele, kmalu pa tudi znova prešle v vodstvo. Tega niso več predale, v končnici pa si priigrale štiri zaključne žoge, kar je zadostovalo za prvi dobljeni niz.

Nič bolje se niso slovenske odbojkarice odrezale v naslednjem setu, ki je bil eden njihovih najslabših v letošnjem tekmovanju. Predvsem na račun lastnih napak so tekmicam omogočile, da so že na začetku povedle s 4:0, v naslednjih minutah pa vodstvo le še povečevale. Vse prevečkrat je nerešljivo uganko predstavljala komaj 16-letna Francesca Iona Alupei, ki je s servisi vso tekmo rešetala slovensko obrambo, tekmo pa končala z 12 točkami. Pri izidu 16:11 v korist domačink je Chiappini s polminutnim odmorom še poskušal zasukati potek niza, a mu svojih igralk ni uspelo predramiti. Romunke so že kmalu pobegnile na plus deset, niz pa osvojile še s točko prednosti več.