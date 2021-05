Varovanke selektorja Alessandra Chiappinija so v prvem delu kvalifikacij v Latviji sprva v četrtek izgubile proti Bosni in Hercegovini z 0:3, v petek pa so premagale Latvijke s 3:0. Tokrat pa so bile nemočne proti favoriziranim Čehinjam, ki so z eno nogo že uvrščene na EP, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija.

Slovenke so dvoboj odlično odprle in po zaslugi odličnega bloka in obrambe povedle za šest točk (11:5). Čehinje, ki na prvih dveh tekmah niso izgubile niti niza, so znižale na 11:8, tudi odmor na zahtevo slovenskega selektorja pa ni umiril vse bolj razpoloženih Čehinj, ki so prvič v nizu povedle pri 13:12. Reprezentanci sta se nato izmenjavali v vodstvo, v zaključku niza pa so se Slovenke odlepile in dosegle štiri zaporedne točke po servisih Žane Zdovc Sporer (24:21), po novi napaki Čehinj pa so osvojile prvi niz.

V drugem nizu se je ustavilo V drugem nizu so Slovenke nadaljevale z učinkovito igro, povedle s 6:3, nato pa se je ustavilo. Čehinje so dosegle šest zaporednih točk, a se Slovenke niso dale, po točki Tine Grudine so povedle s 13:12, nazadnje pa so vodile s 17:16. Čehinje so nato prevzele nadzor nad dogajanjem na igrišču, po izenačenju na 19:19 pa z delnim izidom 5:2 prišle do treh zaključnih žog. Izkoristile so drugo in izenačile na 1:1 v nizih. V tretjem nizu so Čehinje zaostajale le pri 2:3 in 3:4, nato pa prevzele vajeti igre. Nekajkrat so se Slovenke približale na vsega točko, niz pa je odločil delni izid 5:0 in vodstvo Čehinj z 20:13, niz pa jim je pripadel s 25:19. V četrtem nizu so Čehinje znova prišle do večje razlike in nadzorovale Slovenke, ki so bile najbližje pri zaostanku 10:12, nato pa so se tekmice odlepile. Chiappini je nato ponudil priložnost nekaterim rezervistkam.