Slovenska vrsta je odločilno tekmo skupine B za uvrstitev v finale srebrne evropske lige začela v zasedbi Eva Mori (podajalka), Darja Eržen (korektorica), Saša Planinšec in Tina Grudina (srednji bokerki), Lana Ščuka in Anita Sobočan (sprejemalki) in Leja Janežič (prosta igralka).

Slovenke so prvič pobegnile na 6:3 ter po zaključku Sobočanove in asu Erženove še povišale prednost. Gostje so se nekoliko približale, a sta Planinščeva z močnim napadom in Grudina z dvema zaporednima blokoma stvari postavili na svoje mesto (20:14), Ščuka pa je prispevala točko za zmago s 25:21.

Začetek drugega niza je potekal po enakem scenariju. Tudi tokrat so Slovenke hitro prišle do prednosti, na sprejemu je bila odlična Sobočanova, Morijeva pa je razigrala še Erženovo, ki je dodala tudi blok za 13:8. Slovenija je pozneje hitro prišla do zaključne žoge pri 24:15, že prvo je izkoristila Darja Eržen.

V tretjem nizu so se Grkinje vrnile v igro, povedle z 11:10 in po padcu zbranosti Slovenije v tem delu tekme po dobrih začetnih udarcih Olge Strantzali in Georgie Lamprousi pobegnile na 19:14. Chiappini je vmes sicer poizkusil z odmori, a so se tekmice povsem razigrale (21:14). Grkinje so imele zaključno žogo pri 24:20 in slavile s 25:20.

Ščuka je v četrtem nizu poskrbela za vodstvo z 10:8. Sledil je preobrat, ko so gostje prišle do vodstva s 15:12, nalet grške ekipe pa se je nadaljeval vse do vodstva z 21:14, Grkinje so niz dobile s 25:20.

V petem nizu je Ščuka poskrbela za 3:2, Slovenke so se izkazale z izjemno igro v obrambi, po bloku Planinščeve so si domača dekleta priigrala vodstvo z 12:4, po asu Zdovc Sporerjeve pa slavila.

Prva tekma finala srebrne evropske lige bo na sporedu 25. junija v Sloveniji, povratna pa 29. junija v Romuniji.