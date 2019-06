Slovenija bo igrala v skupini A, skupaj s Čilom in Turčijo, v skupini B pa se bodo med seboj pomerile ostale tri reprezentance, in sicer Egipt kot najboljša reprezentanca afriških kvalifikacij, Belorusija kot druga najuspešnejša ekipa iz evropske zlate lige in Kuba, ki si je nastop prislužila z dobrim nastopom v pokalu NORCECA, so v sporočilu za javnost zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije. F

IVB Challenger Cup se bo sicer začel z obračunom med Egiptom in Belorusijo, prvi nasprotniki Slovencev pa bodo Čilenci, ki so za Brazilijo in Argentino najmočnejša južnoameriška reprezentanca. Drugi dan kvalifikacij bodoslovenski odbojkarji prosti, v petek, 5. julija, pa se bodo svojim navijačem predstavili na tekmi proti Turkom.

V soboto, 6. julija, bosta na sporedu polfinalni tekmi, finale bo v nedeljo, ob 20.30 uri. V ligo narodov se bo sicer uvrstil le zmagovalec turnirja.