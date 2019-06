Slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah so izkoristili prednost domačega tekmovališča in poznavanje proge v Tacnu. V včerajšnjih kvalifikacijah za tretjo tekmo svetovnega pokala v Tacnu je bilo uspešnih vseh 11 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk v 12 čolnih.

Med kajakaši, kjer je bil najhitrejši olimpijski prvak Joseph Clark (Velika Britanija), je bil Peter Kauzer peti, Niko Testen sedmi in Martin Srabotnik 20. »Na startu mi je voda brizgnila v oči. Vozil sem po sredini vrat, da ne bi bilo kakšne sumljive sodniške odločitve. Imam še rezerve, ki jih hranim za nedeljo,« je povedal Peter Kauzer, ki je zatrdil, da se je v zadnjih dneh v domačem okolju pomiril po sodniških odločitvah, ko je na vsaki izmed treh tekem dobil kazen 50 sekund.

Peti je bil v kvalifikacijah z enim dotikom tudi kanuist Benjamin Savšek, Anže Berčič je bil 13., medtem ko si je Luka Božič polfinale privozil šele v drugi vožnji, za katero pravi, da je bila najtežja v letošnji sezoni. »Izpolnil sem nalogo. V soboto ne smem ponoviti napake z dotikom vrat in bom napadel najvišja mesta,« je menil Benjamin Savšek. Med kajakašicami je bila Ajda Novak 10., Eva Terčelj 12., Eva Alina Hočevar, ki nastopa namesto poškodovane Urše Kragelj (operirala je ramo), pa je naredila popravni izpit v drugi vožnji. Med kanuistkami se je s tretjim mestom izkazala Alja Kozorog, Hočevarjeva je bila osma, Lea Novak pa je bil dovolj hitra v drugi vožnji. Danes bodo na sporedu polfinalni in finalni obračuni kanuistov in kajakašic, jutri pa kanuistk in kajakašev. Oba dneva bo začetek polfinalnih voženj ob 9. uri, finalnih pa ob 12. uri. jo