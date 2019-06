Po tekmah svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah v Londonu in Bratislavi se je karavana preselila v Ljubljano, kjer bo na brzicah Save od petka do nedelje tretja letošnja preizkušnja v slalomu. Na sloviti progi v Tacnu bo nastopilo okrog 200 tekmovalcev in tekmovalk iz 33 držav, med katerimi bo tudi 12 slovenskih. Prireditelji so najbolj veseli ugodne vremenske napovedi, potem ko so imeli zadnji dve leti veliko smole z nevihtami. Lani so morali zaradi previsokega vodostaja nedeljsko tekmo odpovedati.

»Ker Slovenci tradicionalno dosegajo dobre rezultate v Tacnu, upamo na uvrstitve na stopničke in velik obisk gledalcev, za katere smo pripravili bogat spremljevalni program. To bo zadnje tekmovanje čez znamenito tacensko zapornico, saj bo takoj po tekmi na vrsti njena zamenjava. Kako bo sprememba zapornice vplivala na prvi padec vode na progi, ne ve še nihče,« je izpostavil direktor slovenskih reprezentanc Andrej Jelenc.

Božič našel prave nastavitve v čolnu in zamenjal veslo Potem ko je bil prvi zvezdnik slovenske reprezentance Peter Kauzer v letošnji sezoni na vseh treh tekmah kaznovan s pribitkom 50 sekund po zelo spornih odločitvah sodnikov, je v svetovnem pokalu rezultatsko najuspešnejši 28-letni kanuist Luka Božič. V Londonu je bil četrti in v Bratislavi tretji, pred tem je na evropskem prvenstvu v Pauju ostal brez nastopa v finalu. Do preobrata v dosežkih je prišlo, ko je našel prave nastavitve v čolnu in zamenjal veslo. »Na obeh letošnjih tekmah svetovnega pokala sem zadovoljen z uvrstitvama, z vožnjami pa še zdaleč ne, ker sem delal napake. Na domači tekmi pričakujem tri dobre vožnje. Proga v Tacnu je strah in trepet za vse tuje tekmovalce. Tako kot mi na tekmah v tujini najraje premagamo domače tekmovalce iz države gostiteljice, bodo zdaj tuji tekmovalci skušali nas premagati v Tacnu. Ker je vremenska napoved popolna, pričakujem veliko gledalcev ob progi,« je izpostavil Luka Božič. Pred dvema letoma se je preselil v Ljubljano, da bi do potankosti spoznal vse pasti tacenske proge. Po tradiciji bodo v Tacen zanj prišli navijat rojaki z Mosta na Soči in okolice. Njegov nekdanji partner v kanuju dvosedu Sašo Taljat, ki je po končani karieri trener mlajših kategorij na Mostu na Soči, zelo pozorno spremlja njegove nastope in mu po vsaki tekmi tudi čestita za dosežek. Dvojec Taljat in Božič je razpadel, ko je bil C-2 umaknjen iz olimpijskega programa. »Kanuja dvoseda prav nič ne pogrešam, se pa nanj pogosto spomnim, ko gre za obletnice najinih uspehov,« je pojasnil Božič. Potem ko je Benjamin Savšek postal evropski prvak v kanuju enosedu v Pauju, je na obeh tekmah svetovnega pokala prišel v finale, kjer je delal napake, ki so ga oddaljile od stopničk. »V finalu prihaja do napak, ker vsi vozimo na skrajni meji tveganja. Za domačo tekmo bom skušal odpraviti napake, ki sem jih delal na zadnjih dveh. Obetajo se zanimivi in hudi boji za najvišje uvrstitve na zahtevni progi v Tacnu, saj je v finalu vseh deset tekmovalcev sposobnih uvrstitve na stopničke,« je povedal Benjamin Savšek.

Dvojni program za Evo Alino Hočevar V letošnji sezoni je veliko kazni za izpuščena vrata. Tekmovalce najbolj moti, da pri odločitvah ni enotnega kriterija. »Najbolj me moti, da se sodniki pri odločitvah, ki so sporne tudi po ogledu videoposnetka, ne odločajo v prid tekmovalcev. Za naš šport je slabo, da so odločitve o kaznih sprejete 20 minut po koncu tekmovanja. Boljše bi bilo, če bi odločitve sprejemali takoj, tako kot je v nogometu, v katerem ne sprejemajo odločitev za nazaj po koncu tekme. Hitreje bi se morali odločiti o kaznih, tako pa tekmovalci dobimo občutek, da sodniki kar iščejo, kje bi nam še nekaj odvzeli. Prav odločitve po nastopu, ko si že pripravljen, da greš na podelitev, tekmovalce najbolj prizadenejo,« je bil jasen 32-letni Savšek. V kajaku bodo slovenski aduti Peter Kauzer, Niko Testen in Eva Terčelj, ki je veslala v finalu na vseh treh letošnjih tekmah. »To ni več naključje. Pozna se trdo delo pozimi. V finalih je bilo do zdaj preveč dotikov,« je bila jasna Eva Terčelj, ki kljub športnim obveznostim skuša vzdrževati stik s svojim poklicem arhitektke. Ker si je kajakašica Urša Kragelj poškodoval ramo, bo 17-letna kanuistka Eva Alina Hočevar nastopila tudi v kajaku. V nedeljo v Bratislavi je prvič veslala v finalu v kanuju, s čimer je potrdila izjemen talent, ki ga je podedovala tudi po očetu Simonu.