Prva tekma kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah v Londonu je minila s solidnimi uvrstitvami Slovencev in Slovenk. Najboljši je bil kanuist Luka Božič, ki je zasedel četrto mesto. V finalu v tej kategoriji je veslal tudi Benjamin Savšek, ki je bil deseti. Med kajakašicami je bila Eva Terčelj sedma, med kajakaši Peter Kauzer osmi, Niko Testen pa deveti.

»Ko sem prišel v cilj, sem bil zaradi vožnje zelo vesel. Po dolgem času mi je uspela spodobna vožnja. Na koncu je rezultat četrto mesto. Seveda sem razočaran, najraje bi bil na prvem mestu ali vsaj na stopničkah. Ampak če potegnem črto, je bila moja predstava tokrat narejena z odliko. To je prav gotovo potrditev, da gledam v pravo smer. Od evropskega prvenstva dalje se dobro počutim, zato grem lahko mirno naprej,« je dejal Luka Božič. V kvalifikacijah med kanuisti je obstal tretji član slovenske zlate ekipe z EP v Franciji Anže Berčič, pri kanuistkah pa sta Eva Alina Hočevar in Alja Kozorog zasedli 23. oziroma 25. mesto.

Po kajakaškem finalu je bilo danes precej slabe volje pri Petru Kauzerju. V času med polfinalom in finalom so ga namreč organizatorji pozvali na dopinško kontrolo, zaradi česar se mu ni uspelo mirno pripraviti na finalni nastop. »Pristopil je kontrolor za doping in mi rekel, da sem bil izbran, ker so mu tako naročili, saj najverjetneje ne bom v finalu. Pred finalom sem šel dvakrat na dopinško kontrolo, tako da se sploh nisem mogel zbrati za finale. Na koncu je v finalu pihal veter in sem se reševal na šestih protitočnih vratih. Menim, da ni bilo 50 kazenskih sekund. Če že dajejo 50, naj dajo vsem, ne pa samo določenim ljudem. To se mi je zgodilo že drugič na zadnjih dveh tekmah. Tega enostavno ne morem mirno požirati. Ampak zmotila me je že sama procedura do finala, ko se nisem mogel normalno pripraviti. Ni prijetno, če te stalno zasleduje tujec, potem se je še zamenjal z neko gospo. Sicer nista osebno nič kriva, saj sta delala po postopku. Dobro vem, da je treba opraviti dopinško kontrolo, a naj počakajo do konca tekme. To, kar se je dogajalo, je katastrofa, vsaj z mojega vidika,« je bil spet ogorčen olimpijski podprvak. Nastope v kajakaški konkurenci na uvodni tekmi svetovnega pokala so v polfinalu zaključili Martin Srabotnik, ki je bil 25., ter Ajda Novak in Urša Kragelj, ki sta imeli 15. oziroma 17. čas.

V kanuju sta zmago slavila Nemec Sideris Tasiadis in Britanka Mallory Franklin, ki je bila v ženski konkurenci najboljša tudi v kajaku, kjer je med moškimi na najvišjo stopničko stopil Britanec Joseph Clarke.