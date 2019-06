Kanuist Luka Božič je bil slovenski junak druge tekme svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Bratislavi. Potem ko so se mu na uvodni tekmi sezone v Londonu stopničke za las izmuznile s četrtim mestom, je na progi Čunovo v Bratislavi, kjer je bila konkurenca nekoliko okrnjena, zasedel tretje mesto in potrdil dobro pripravljenost v prvem delu sezone. Hitrejša od njega sta bila Nemec Franz Anton in domačin Matej Benuš. V finalu je nastopil tudi letošnji evropski prvak v kanuju Benjamin Savšek, a zaradi dveh izpuščenih vrat dobil kazen 100 sekund in tekmo končal na devetem mestu, medtem ko je bil Anže Berčič 23.

Ženska reprezentanca v kajaku je bil okrnjena, saj si je Urša Kragelj poškodovala ramo in odpotovala domov. Eva Terčelj je tudi na tretji letošnji tekmi zapored nastopila v finalu in po treh dotikih vrat zasedla osmo mesto. Ajda Novak je bila 29., zmagala pa je Avstrijka Corinna Kuhnle. Med kanuistkami je 17-letna Eva Alina Hočevar prvič v karieri veslala v finalu, v katerem je bila deseta. Potem ko je bila v polfinalu celo tretja, si je v finalu na tehnično zelo zahtevni progi nabrala 108 kazenskih sekund. Zmagala je Francozinja Claire Jacquet, Alja Kozorog je bila 27.

Prava drama s kaznimi za izpuščanje vrat je bila tekma kajakašev, saj je polovica finalistov dobila pribitek 50 sekund. Peter Kauzer je bil še na tretji letošnji tekmi, po evropskem prvenstvu v Pauju in prvi tekmi svetovnega pokala v Londonu, kaznovan s 50 sekundami za izpuščena vrata. Odločitev sodnikov je v bes spravila 35-letnega Hrastničana, kateremu bi doseženi čas zadostoval za tretje mesto. Tekmo je končal na šestem mestu, zmagal pa je Slovak Andrej Malek, Martin Srabotnik je bil 20. in Niko Testen 29.

»Odločitev sodnikov ni športna. Nekateri bodo dejali, da se spet izgovarjam, a s takšnimi odločitvami žal uničujejo naš šport. Če sodnikom v obraz poveš, če se mi bojujemo športno, naj bodo še oni pošteni v svojih odločitvah, tega na sprejmemo, ampak te še bolj vzamejo na piko. Če iščejo napake, jih najdejo, a težava je v tem, da tega ne počnejo pri vseh, ampak le pri izbranih ljudeh. 30 let sem že v tem športu, a to, kar se dogaja na zadnjih treh tekmah, je katastrofa,« je bentil Peter Kauzer, ki si posnetka svoje finalne vožnje sploh ni hotel pogledati. V uteho mu ostane, da k njemu prihajajo trenerji in tekmeci iz drugih reprezentanc ter ga tolažijo, da so sodniki sprejeli napačno odločitev in je tekmovalcem celo nerodno, ko namesto njega stopijo na oder za zmagovalce. »Takšna dejanja so potrditev, da govorim resnico. Po treh tekmah mi je vse dol padlo in ta šport se mi je zagnusil,« je dodal Kauzer, ki ga od petka do nedelje čaka tretja tekma svetovnega pokala na domači progi v Tacnu. Upa, da na Savi znova ne bo dvojnih meril pri dosojanju kazni.