Goran Vojnović: Tovariši, mi vas razumemo

Morda se komu zdi nerazumljivo, da je večina naših poslancev glasovala proti enotni embalaži za cigarete in tobak oziroma se je glasovanja vzdržala, a ko se človek malce poglobi v zadeve in če zares hoče razumeti, stvar nikakor ni tako nerazumljiva. Recimo, sploh ni težko razumeti nasprotovanja poslancev Nove Slovenije. V Svetem pismu nič ne piše o škodljivosti cigaretnega dima, pa tudi sicer to ni knjiga, ki bi ji bilo kaj dosti do znanstvenih dognanj. In četudi bi Sveto pismo pisali danes, vanj gotovo ne bi vključili dokazov o povezanosti kajenja z rakom na pljučih. Poleg tega so poslanci Nove Slovenije še neoliberalci in kot takšni slepo verjamejo, da imajo vsi na tem svetu pravico do svobodne gospodarske pobude. Tudi prodajalci zdravju škodljivih izdelkov. Takšni so pač neoliberalci in v njihovih glavah imajo tudi meni najbolj nesmiselne reči smisel. Zato jih, če se zares potrudim, razumem.