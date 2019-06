Goran Vojnović: Vrnite nam dolgčas

Pred približno letom dni sem poslušal pisateljico Zadie Smith in njenega moža, pesnika in pisatelja Nicka Lairda, ki sta občinstvu pojasnjevala, zakaj nimata pametnih telefonov. Govorila sta o pozornosti, ki ti jo odtegnejo te priročne naprave, in da jima prednosti njihove uporabe ne odtehtajo kronične nezbranosti ter neprisotnosti v tukaj in zdaj.