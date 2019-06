Okoli 350 vaščanov majhnega otoka, kjer se večina prebivalcev preživlja z ribištvom in turizmom, je podpisalo peticijo za norveško vlado, v kateri ji predlagajo, da vasico razglasi za prvo območje brez časa na svetu. Sommarøy leži znotraj arktičnega kroga. Skoraj 70 dni na leto je med zimo tukaj ves dan tema, medtem ko se enako obdobje poleti nikoli ne stemni. Čas je na tem otoku dejansko relativen. Kot razlaga pobudnik peticije Kjell Hveding, je za tamkajšnje vaščane popolnoma vseeno, kdaj sedejo k večerji, kdaj kosijo travo, kdaj se srečajo s prijatelji in kdaj spijo. Življenje si že zdaj poskušajo oblikovati drugače. Ustanovili so posebne družabne skupine na spletnih družbenih omrežjih, prek katerih načrtujejo snidenja ali skupne aktivnosti v istem dnevu. Ne ozirajo se več toliko na čas. Ko se želijo družiti s sosedi ali prijatelji, pred hišo namestijo majhne table, s katerimi dajo sovaščanom vedeti, da ne spijo, obisk pa je dobrodošel. Podobno kot so svojo ljubezen ljudje po svetu z obešenimi ključavnicami ujeli na mostovih številnih mest, so prebivalci Sommarøyja čas ujeli z odsluženimi ročnimi urami, simbolično obešenimi na mostu, ki otok povezuje s celino. »Tukaj otrokom ne rečemo, naj pridejo v hišo, preden se stemni. Če bi jim rekli to, jih ne bi videli do avgusta,« se pošali Hveding.