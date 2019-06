»V ZVVS nimamo podatkov, še manj pa pričevanj o zločinskem ravnanju Teritorialne obrambe ali milice in z gnusom zavračamo trditve v obtožnici beograjskega odvetnika in jih ocenjujemo kot blatenje Republike Slovenije. To ni prvi in gotovo ne zadnji primer takšnega početja in zato je potrebno vsak, tudi najmanjši poskus kogar koli, jasno in odločno obsoditi,« so zapisali.

Pri tem poudarjajo, da je mednarodno sodišče v Haagu preiskovalo morebitne vojne zločine, a jih v Sloveniji ni ugotovilo.

Tovrstne ovadbe »niso in ne bodo omadeževale naše častno izbojevane samostojnosti«, so zapisali. »Po 28 letih od pričetka vojne za Slovenijo še vedno ne moremo mimo blodenj posameznikov, ki želijo za vsako ceno prikazati zločinsko naravo osamosvojitvene vojne 1991,« opozarjajo v skupni izjavi.

Teritorialna obramba in tedanja milica ter vsi njeni pripadniki so dosledno spoštovali vsa pravna določila ter se borili častno in pošteno, z vsem potrebnim spoštovanjem tudi do nasprotnika. Za to gre zahvala dolgoletnemu usposabljanju častniškega kadra tudi za ravnanje z vojnimi ujetniki, ranjenci, ter v poznavanju določil mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, poudarjajo v izjavi.

Pri tem ne gre pozabiti na brezhibno organizacijo zbirnih centrov za vojne ujetnike, prisotnost predstavnikov mednarodnega Rdečega križa, dosledno spoštovanje dogovorjenega premirja, skrb za ravnanje z vojnimi ujetniki, ki niso bili ne fizično ne psihično mučeni, ampak skrbno varovani in oskrbovani.

»Naše zdravstvene ustanove so vse ranjence, ne glede, ali so to bili pripadniki JLA, Teritorialne obrambe, milice ali civilne osebe obravnavale popolnoma enako, brez razlik. Ali so to vojni zločini in genocid?« so zapisali.

Srbski odvetnik Dušan Bratić je, kot je v četrtek poročal srbski dnevnik Politika, vložil kazensko ovadbo proti bivšemu slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu in še petim osebam - med drugim nekdanjemu načelniku republiškega štaba teritorialne obrambe Janezu Slaparju - zaradi vojnih zločinov v času razpada nekdanje SFRJ oziroma kršitev ženevskih konvencij od 27. junija do 7. julija 1991 na ozemlju Slovenije. Kučan je v odzivu poudaril, da trditve, objavljene v Politiki, ne zaslužijo resnega komentarja.