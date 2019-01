Dogodek, ki je v času vojne in tudi kasnejša leta zaznamoval dogajanje na Cerkljanskem, se je zgodil 27. januarja 1944, ko je 47 mladih tečajnikov partijske šole padlo pod streli nemškega okupatorja. »Ti dogodki ne smejo v pozabo,« je dejal Kučan.

Poboj 47 mladih je kasneje vodil v še eno tragedijo. Partizani so namreč iz maščevanja aretirali 13 domačinov in dva duhovnika ter jih ustrelili na Lajšah. Dolga leta zamolčana zgodba je netila tiho sovraštvo vse do današnjih dni, pred petimi leti pa je na oba dogodka opozoril tudi tedanji govornik na spominski slovesnosti na Brdcih, častni predsednik borčevske organizacije Janez Stanovnik .

»Danes se takratnih dogodkov spominjamo zato, da jih obžalujemo in da se z dolžnim človeškim spoštovanjem poklonimo spominu na vse, ki so vrtincu vojnih strahot, krivi brez lastne krivde, izgubili življenja,« je dejal Kučan. Slovenci imamo po njegovih besedah svoj del odgovornosti, da se postavimo na stran tistih narodov in politik, ki se odločno zavzemajo za mir.

»Zavrnimo zlorabo svobode govora«

Nerazumljivo pa se mu zdi, da je zaskrbljenost za pravice tistih, ki so nosilci sovražnega govora, nestrpnosti in nasilja, večja od zaskrbljenosti za tiste skupine in posameznike, ki so tarča sovraštva in sovražnega govora. »Kot da ti slednji nimajo pravice do varnosti in dostojanstva,« je dejal in opozoril, da molk in neodzivnost na pojave sovražnega govora ogrožata svobodo govora. »Zato bi morali skupaj zavrniti zlorabe svobode govora,« je dejal.

Med gosti spominske slovesnosti je bila tudi Marica Nakrst, ki je kot šestletna deklica doživela tragedijo v Cerknem, kasneje pa kot učiteljica skupaj z možem prispevala k temu, da se je novogoriška osnovna šola poimenovala po padli tečajnici Milojko Štrukelj. Tej mladi tečajnici je Marica kasneje posvetila posebno pesnitev.