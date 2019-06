Vročina, gneča na cestah in gradbena dela na avtocestah predstavljajo tradicionalno uverturo v prve počitniške dni. Konec šole sovpada tudi z rojstnim dnem države Slovenije, zato minuli teden ni manjkalo domoljubnih čustev ter priprav na preživljanje počitnic in poletnih festivalov v čim lepše oblikovanem telesu.

Rojstni dan države Slovenije se je slovesno praznovalo po vsej državi, osrednja slovesnost s slavnostnimi topovskimi salvami, nagovorom predsednika države Boruta Pahorja in mimohodi praporščakov je bila na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer ni manjkalo domoljubnih čustev, tako kot se ob proslavi dneva državnosti spodobi. Še več tovrstnega čustvovanja z državo oziroma materjo domovino je bilo v Kočevju, kjer je potekal že sedmi Festival slovenske domoljubne pesmi, ki so ga pripravili v sozvočju z državnim praznovanjem. Glasbeni nabor nastopajočih na obeh dogodkih se ni pretirano razlikoval. Šlo je za znana imena slovenske glasbene scene. Na državnem festivalu so nastopili Boštjan Dermol , Aleksandra Ilijevski , Miha Kralj , Tomislav Jovanović - Tokac in Saša Vipotnik , na domovinskem, ki ga je s častnim pokroviteljstvom počastil sam predsednik države Borut Pahor, pa Jolanda Anžlovar , Oto Pestner , Urška Bakovič , Lea Likar , Alenka Gotar , Dejan Heraković , Gianni Rijavec , Ansambel Roka Žlindre , Oktet Gallus, Skupina Lenarti, in Tamburaški orkester Dobreč. Če se je državno proslavo po navadi povezovalo z vseobčo in manj državotvorno držo, se je festival domoljubnih napevov bolj nagibal k z očetnjavo obsedenemu političnemu polu. Navsezadnje je idejni pobudnik in gonilna sila festivala brigadir Tone Krkovič , ki je v prostem času avtor več glasbenih uspešnic ter velja za najboljšega glasbenika med generali in najboljšega generala med glasbeniki. A letos je bilo po poročanju 24 ur na Pop TV povsem drugače, saj so ocenili, »da glasba bolj združuje, kot ločuje, in da v naši ljubezni do domovine včasih pove več kot besede«. Domoljubna čustva so obšla tudi Dominika Kozariča , glasbenika, ki je po poročanju portala 24ur.com v devetdesetih letih vladal na domači sceni in se je s sanjskega otoka Tenerife, kamor je odšel pred štirinajstimi leti, za dva dni vrnil v domačo Slovenijo in tako znova okusil vonj po domovini, kjer ni bil na obisku že deset let. Svoj izlet bi, kot je povedal, z veseljem podaljšal, če bi mu le čas to dopuščal. Ko so ga še vprašali, kakšna se mu po toliko letih zdi Ljubljana, je Kozarič dogovoril, da je takšna, kot je bila vedno, izredno lepa.

Milena Zupančič in Rifle prisegata na spačka

Spomine na glavno mesto Slovenije iz časov analogne dobe sta obujala še Milena Zupančič in Janez Hočevar - Rifle. Za siol.net sta se razgovorila o ljubezni do avtomobilov. Pravzaprav o ljubezni do spačkov. Kot je povedala igralka Milena Zupančič, ima že več kot 40 let veljavno vozniško dovoljenje in v tem času je prevozila toliko kilometrov, da bi lahko večkrat obkrožila zemeljsko oblo. Čeprav so se v tem času spremenili tako ceste kot avtomobili in vozniki, je priznala, da ni avtomobila, kot je bil spaček. V svoji vozniški karieri jih je imela pet, prvi je bil rumene barve. »Za en film sem si lahko kupila spačka. Danes si ne bi mogla kupiti niti rezervnih gum. To je šlo drastično navzdol,« se je še pridušala Zupančičeva in priznala prometni prekršek iz zgodovinskih časov, ko so na izmenjavo in k njej na obisk prišli študenti iz ZDA. »Kar 12 se nas je spravilo v spačka. Malo je bilo gneče, ampak je šlo,« je povedala. Tudi Rifle si je spačka, ki se mu še vedno zdi genialen avto, kupil daljnega leta 1969, tri leta pozneje pa je že »odspačkal« na Nordkap. A ko je v igri Rifle, sta bolj kot spaček zanimiva njegova kapa in šal iz časov smučarsko zbiralne akcije Podarim-dobim. Za siol.net je priznal, da ga še danes sprašujejo, kje ima kapo in šal, in ob tem vse, ki jih zanimajo tovrstne informacije, obvestil, da ima oba rekvizita še vedno shranjena doma.

Iz analogne pa v digitalno dobo. Pisatelj Primož Suhodolčan je priznal, da je kljub novi tehnološki dobi v osnovi še vedno človek analogne dobe, ker ni niti generacija Windows 95, temveč dobro delujoča generacija »Windows 59«, kot se je pošalil za revijo Zvezde in še obrazložil, da kljub staremu operacijskemu sistemu še tako star procesor najde vedno neke nove fore. Werner Brozović pa se je razgovoril o uporabi tehnoloških čudežev, kot sta pametni telefon in tablica. Glede telefona ga daje rahla demenca, ker klice preverja le enkrat na teden, najboljšega novodobnega prijatelja pa vzame s seboj le na kakšen sestanek in s tem povzroča zmedo pri prijateljih. S tablico pa je povsem drugače, ker mora biti zaradi narave svojega poklica ves čas navzoč na družbenih omrežjih, da je v lahko v nenehnem stiku z oboževalci. »Ravno odhajam na Maldive in vsi moji prijatelji in sledilci že čakajo na novo fotografijo v kopalkah,« je še povedal pevski kralj ljudskih src.