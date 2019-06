Pred kratkim je za hrvaški Index povedala, da se je v zadnjem času naučila molčati. Delno iz zdravstvenih razlogov, delno zato, da bi umirila hrvaške medije, ki njene številne izjave in poteze razumejo narobe ali pa jih kot take vsaj želijo razumeti.

Ti so pred leti poročali, da je pevka odšla med nune, a v resnici se je enomesečnemu molku zavezala iz zdravstvenih razlogov. Pred leti ji je namreč počila kapilara v glasilki, a ker rehabilitacija ni bila povsem pravilna, se ji je poškodba ponovila na tonski vaji pred koncertom v razprodani dvorani v Makedoniji. Prijateljica jo je takrat odpeljala na urgenco, kjer so ji zdravniki predpisali mesec dni popolnega molka. Čeprav takrat ni odšla med nune, je okrevala v tišini in, kot je sama povedala, začela novo življenjsko obdobje.

Svoje bistvo je namreč vse življenje povezovala s svojim glasom, ko pa je bil ta ogrožen, se je pevki zrušil svet. Kombinacija zdravstvenih težav in številnih laži, ki so jih o njej objavili mediji, je bila kriva za to, da se je pevka nekoliko umaknila in začela bolj paziti na svoje besede. Redkeje daje intervjuje, bolj se posveča tudi dejanski tišini. Ker je ugotovila, da se kot javna oseba nikoli ne bo mogla v celoti izraziti, je začela pisati poezijo, kmalu bo izšla že njena druga pesniška zbirka.