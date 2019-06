Razlog za prekinitev delovnega razmerja naj bi bil prav v aferi Karleuševe in Vranješa, saj Tošić sumi, da je hišna pomočnica vedela za afero, spuščala Vranješa v hišo, ko Tošića ni bilo doma, in posledično sodelovala pri prikrivanju afere.

Tošić naj bi namesto nje že najel 27-letno pomočnico, ki naj bi bila bolj lojalna njemu. Karleuševa svoje pomočnice ni mogla zaščititi, saj več ne vpliva na moževe odločitve.

Karleuševa in Tošić sta bila poročena od leta 2008, skupaj imata hčerki Atino in Niko, ki sta stari 10 in 9 let. Njun zakon se je končal zaradi afere z Duškom Vranješem, ki je v javnost prišla pozimi, ko naj bi Tošić našel sporočila, ki sta si jih med seboj pošiljala ljubimca.

Ko je Karleuševa prekinila z Vranješem, je ta z javnostjo delil njene gole fotografije in druge dokaze, da sta res imela afero, Karleuševa se je branila s tem, da gre za fotomontažo in da na golih fotografijah ni ona. Šla je celo tako daleč, da je javnosti posredovala fotografijo svojega mednožja, na kateri se vidi materno znamenje, ki ga na Vranješevih fotografijah nima. Tošić je zaradi afere vložil zahtevo po ločitvi, a nekoliko pozneje, kot je sprva načrtoval, saj je pevki vmes umrla mama.

Pripravila Špela Žagar