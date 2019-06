Organizator takratnega koncerta Milan Trol je na vprašanje, ali bo zahteval odškodnino, odgovoril: »Če že, potem se bo najprej zgodilo to, kar bi se lahko zgodilo že meseca maja 2017 v Mariboru, pa so si tako takratna oblast kot tudi vse pristojne institucije tedaj dovolile nezakonito prepovedati glasbeni koncert, brez vsakršne verodostojne podlage ...!« je na svoji spletni strani objavil Žurnal24.

Upravno sodišče je navedlo, da je bil podlaga za izdajo izpodbijane odločbe prvi odstavek 6. člena zakona o javnih zbiranjih. Ta določa, da je prepovedano organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma da bi se pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda in miru oziroma oviranja javnega prometa. Po tem odstavku mora torej že ob samem organiziranju shoda ali prireditve obstajati namen organizatorja organizirati takšen shod ali prireditev, na kateri bi se izvrševala kazniva dejanja ali pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, so zapisali na sodišču.

Sodišče je presodilo, da je organizator storil vse potrebno, da bi se vsakršno povzročanje nasilja, motenje javnega reda in miru oziroma izvrševanje kaznivih dejanj preprečilo, ko je pravočasno prijavil prireditev. Predložil pa je tudi načrt varovanja za javno prireditev, oceno stopnje tveganja, načrt dela rediteljev, red in pravila na javni prireditvi ter načrt izvajanja zdravstvenega varstva na prireditvi.

Poleg tega je po navedbi sodišča organizator koncerta sklenil pogodbo s policijo o dodatnem varovanju in objavil obvestilo obiskovalcem koncerta, da bo vstop obiskovalcev kontroliran tako, da bo strogo prepovedan vnos stvari in predmetov, razni sporni napisi, znaki na oblačilih, ki bi lahko potencialno vzbujali nestrpnost, sovražni govor ali razne provokacije.

Organizator je v postopku predložil dokazilo, iz katerega je razvidno, da je podjetje Eventim kot edini ponudnik vstopnic za omenjeni koncert prodalo 1148 vstopnic. Samo 28 vstopnic je bilo prodanih v tujih državah, pa še te je imel organizator pod popolnim nadzorom. Iz izpisa strukture obiskovalcev oziroma kupcev vstopnic namreč izhaja, da je bilo v tujini prodanih sedem vstopnic na Hrvaškem, 19 v Avstriji in dve v Srbiji, so navedli na sodišču.

Upravna enota Maribor bo v ponovnem postopku odločala o pripravi javne prireditve v skladu z napotki, ki izhajajo iz sodne odločbe, so dodali.

Upravna enota Maribor je sredi maja 2017 ugodila predlogu Policijske uprave (PU) Maribor in prepovedala koncert hrvaškega glasbenika Marka Perkoviča - Thompsona v Festivalni dvorani Lent v Mariboru, ki je bil načrtovan za 20. maj 2017. Policija je izrek prepovedi dogodka predlagala, ker so informacije, ki so jih imeli, kazale na povečano varnostno tveganje. Po njihovi presoji je bila utemeljena verjetnost, da bi se koncerta udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti tega glasbenika prepovedani, oziroma da se bodo koncerta z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih ravnanj udeležili njegovi radikalni privrženci s Hrvaške.