Pohod za življenje je potekal v središču Zagreba, ki je bilo zaprto za promet med 10. in 13.30 uro. Po ocenah hrvaške policije se je zbralo okoli 5000 udeležencev.

Na shodu je bilo videti ljudi vseh generacij, med katerimi so bile številne družine z otroci, pa tudi nune. Mnogi so nosili majice z napisi Za življenje, družino in Hrvaško. Nosili so večinoma hrvaške državne zastave in različne transparente z napisi, kot so Koliko stane splav? Eno človeško življenje, Življenje se začne spočetjem, Človekove pravice se uveljavljajo, ko se življenje začne in podobno.

Pohod se je začel v parku Zrinjevac. Že po nekaj sto metrih je udeležence ustavila manjša skupina nasprotnikov pohoda, ki so sedli na njihovo pot. Večinoma so bili v belih oblekah z rdečimi madeži, s čimer so opozarjali na posledice morebitne prepovedi splava na Hrvaškem, ki bi prinesla porast nezakonitih postopkov prekinitve nosečnosti.

Ker se niso želeli umakniti, so jih policisti strpali v policijske kombije. Po uradnih podatkih so pridržali 13 oseb, ki so poskusile preprečiti zakonito prijavljeno prireditev.