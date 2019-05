Nemška kanclerka Angela Merkel se je odločila, da se bo udeležila enega samega predvolilnega zborovanja zunaj Nemčije pred evropskimi volitvami, in sicer na Hrvaškem, pa še ta se je v soboto končal nekoliko kočljivo. Potem ko je kanclerka v govoru na shodu hrvaške stranke HDZ v dvorani Dražena Petrovića v Zagrebu pozvala proti populizmu in nacionalizmu, ki ga je označila za »sovražnika evropskega projekta«, je na koncu nasmejana ploskala ob ritmih pesmi Lijepa li si spornega hrvaškega avtorja Marka Perkovića - Thomasa. Bržkone niti ni vedela, da posluša skladbo, ki ji kritiki očitajo uvrščanje Herceg-Bosne med hrvaška ozemlja. Poleg tega je premier Andrej Plenković na istem zborovanju izrecno pozdravil udeležence spominske slovesnosti za hrvaške žrtve po drugi svetovni vojni v avstrijskem Pliberku, ki je potekala isti dan. Zaradi zlorab v preteklosti so avstrijske oblasti na dogodku izrecno prepovedale izkazovanje nacističnih in ustaških simbolov ter letos še posebej okrepile varnost in nadzor, od dogodka pa se je prvič distancirala avstrijska cerkev. Letos so našteli 10.000 udeležencev, zaradi nacističnega pozdrava pa so aretirali eno osebo, ki ji bodo v prihodnje prepovedali vstop v Avstrijo.

Obstajajo struje, ki »želijo uničiti Evropsko unijo« Merklova je bila na obisku na Hrvaškem prvič po letu 2011, ob dvostranskih srečanjih pa je obisk izpadel predvsem kot predvolilna podpora vladajoči stranki HDZ, ki sodi v družino Evropske ljudske stranke (EPP). Slednja si na evropskih volitvah v nedeljo sicer obeta zmago, a obenem tudi opazen upad podpore. Na Hrvaškem ankete kažejo, da bi HDZ na evropskih volitvah lahko dobila dobrih 35 odstotkov glasov in pet od dvanajstih evropskih poslancev. Merklova je v Zagrebu opozorila, da v Evropski uniji obstajajo struje, ki »prihajajo iz različnih smeri in prezirajo skupne evropske vrednote ter želijo uničiti unijo«. Dejala je, da se je treba postaviti po robu skrajno desnim politikom, ki se jim na volitvah obeta znaten vzpon. Hrvate je pozvala k udeležbi na volitvah, ki pa bo sodeč po napovedih precej skromna, saj naj se bi se jih udeležila tretjina upravičencev. V Zagreb je z Merklovo prišel tudi kandidat EPP za prihodnjega predsednika evropske komisije, Nemec Manfred Werner, ki je obljubil, da ne bo sodeloval z desničarskimi populisti. Merklova se bo sicer udeležila le še enega predvolilnega shoda pred volitvami, in sicer v Münchnu, kar analitiki pripisujejo temu, da že dela politični prostor za svojo naslednico na čelu nemških krščanskih demokratov Annegret Kramp-Karrenbauer.