“Vojna je mir”

Geslo »Vojna je mir« emblematično označuje sprevrženost jezika v totalitarni družbi. Dolgo časa smo verjeli, da je bila ost Orwellovega pisanja, iz katerega je vzeto, uperjena proti komunističnemu sistemu. Tudi sam pisec je narekoval tako razumevanje. Četrt stoletja po objavi njegove znamenite knjige pa so vzhodnoevropski disidenti prišli do spoznanja, da totalitarizem – njihov totalitarizem – ni bil totalen in zato niti ne zares totalitaren. In na podlagi tega spoznanja so oblikovali politično strategijo, ki je (s prijateljsko podporo in pomočjo obveščevalnih služb in ekonomskega inženiringa svobodnega sveta) pripeljala do padca tistega sistema.