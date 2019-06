ZDA so gospodarski okvir objavile nekaj dni pred prihajajočo investicijsko konferenco v Bahrajnu, ki jo pripravlja ameriška administracija. Gospodarska prizadevanja naj bi podprla politični del izraelsko-palestinskega mirovnega načrta.

Omenjeni mirovni načrt, nad pripravo katerega bdita Trumpov svetovalec in svak Jared Kushner ter posebni odposlanec Jason Greenblatt, je palestinska stran že zavrnila, češ da je ameriška administracija preveč pristranska v prid Izraela. Palestinska vlada bo tudi bojkotirala dvodnevno investicijsko konferenco, ki naj bi se začela v torek.

Visoka članica izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Hanan Ašvari je bila do ameriškega načrta kritična. "Najprej ustavite obleganje Gaze, ustavite izraelsko krajo našega ozemlja, virov in sredstev, dajte nam svobodo gibanja in nadzora nad našimi mejami, zračnim prostorom, teritorialnimi vodami in tako naprej," je poudarila. "Nato pa nas glejte, ko bomo zgradili živahno gospodarstvo blaginje kot svobodno in suvereno ljudstvo."

Po oceni ZN je izraelsko omejevanje palestinskega gospodarstva, vključno z omejitvami gibanja in prepovedmi uvoza, eden glavnih dejavnikov gospodarskih težav tega območja.