V nedeljo je minilo leto dni, ko so zaradi naraščajoče vode mladi člani nogometne ekipe in njihov trener ostali ujeti v jami, kamor so se zatekli. Minilo je devet dni, da so jih našli in še nadaljnjih osem, da so jih rešili.

Devet članov mladinskega nogometnega kluba je zabeležilo obletnico tudi v nedeljo, ko so se udeležili dobrodelnega športnega dogodka, na katerem so zbirali sredstva, s katerimi bi izboljšali varnostne razmere v jami, poroča portal DW.

Tajski dečki in trener so danes spregovorili o svojem življenju po čudežni rešitvi. »Moje življenje se je zelo spremenilo. Sedaj nas ogromno ljudi prepozna,« je dejal najmlajši, 12-letni Chanin Vibulrungrueng. Nekateri so izrazili željo, da bi radi postali profesionalni nogometaši, drugi pa da bodo postali del tajske mornarice, tako kot potapljači, ki so jih rešili.

Dečki, danes stari med 12 in 17 let, so jamo Tham Luang-Khun Nam Nang Non, 1000 kilometrov severno od Bangkoka, obiskali 23. junija. Ker jo je poplavilo, so v njej ostali ujeti več kot dva tedna, rešili pa so jih v za Tajsko doslej največji reševalni operaciji, v kateri je sodelovalo več tisoč ljudi iz več držav. Pri reševanju je življenje izgubil tajski potapljač.

Devetnajstdnevno dramatično reševanje dečkov, članov lokalnega mladinskega nogometnega kluba, in njihovega nogometnega trenerja, je pritegnilo veliko pozornost po vsem svetu.

Vsak od njih naj bi domnevno zaslužil tudi po tri milijone bahtov (okoli 85.600 evrov) za dogovor z Netflixom, ki namerava posneti serijo o njihovi rešitvi.