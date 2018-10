#foto Dečki, rešeni julija iz jame na Tajskem, odigrali tekmo na MOI

Tajski dečki, ki so bili junija in julija dobra dva tedna ujeti v poplavljeni jami, so obiskali mladinske olimpijske igre v Buenos Airesu in odigrali prijateljsko tekmo z mladinsko ekipo moštva River Plate, so v nedeljo potrdili organizatorji.