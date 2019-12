Dodali so, kot na spletni strani poroča Reuters, da se je Beiret Bureerak zdravil zaradi zastrupitve krvi, a se mu je stanje poslabšalo. Že med samo reševalno akcijo je umrl bivši vojaški potapljač Saman Kuman.

Nogometni trener Ekapol Chanthawong in 12 dečkov so se 23. junija lani v času deževnega obdobja odpravili na raziskovanje jame Tham Luang. Dež je poplavil jamo, zaradi česar so v njej ostali ujeti več kot dva tedna. Prostovoljci iz vsega sveta so se pridružili njihovemu reševanju, ki se je končalo 10. julija, ko so vse dečke in njihovega trenerja rešili iz jame.