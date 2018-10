#video Ibrahimović presenetil tajske dečke

Mladi tajski nogometaši, ki so bili poleti več kot dva tedna ujeti v poplavljeni jami in so jih potem srečno rešili, so v petek na zadnji postaji mednarodne turneje trenirali z ameriškim nogometnim moštvom Los Angeles Galaxy in superzvezdnikom Švedom Zlatanom Ibrahimovićem.