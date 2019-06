Obravnava je potekala na sodišču v strogo varovanem zaporu Silivri, kjer sta zaprta dva od obtoženih, ob Kavali še aktivist Yigit Aksakoglu.

Kavala je zaprt več kot 600 dni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 14 obtožencev - med njimi so ugledni aktivisti za človekove pravice, odvetniki, umetniki in arhitekti - se branijo s prostosti. Nekateri so pobegnili iz države, med njimi nekdanji glavni urednik časopisa Cumhuriyet Can Dundar, ki od leta 2016 živi v izgnanstvu v Nemčiji.

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je obtožbe označila kot absurdne, sojenje pa kot grob poskus, da bi utišali nekatere najbolj znane kritične predstavnike civilne družbe v Turčiji.

Obtožnica na 657 straneh med drugim navaja predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je bil v času protivladnih protestov leta 2013 turški premier. Erdogan Kavala obtožuje, da je proteste financiral.

Protesti so maja 2013 v Istanbulu izbruhnili zaradi načrtov preureditve osrednjega parka Gezi, nato pa so se razširili po vsej državi z zahtevami po odstopu Erdogana. Vseh 16 je med drugim obtoženih financiranja in usklajevanja protestov na trgu Gezi, poškodovanja verskih objektov in pokopališč ter kršenja zakona o strelnem orožju.