V prihodnjih dveh mesecih si bodo bazne tabore pod karakorumskimi gorami delile alpinistične odprave, še več pa bo po zgledu letošnjega navala na Everest, Lotse, Anapurno in Kančendzengo komercialnih odprav. Še posebej bo na udaru druga najvišja gora sveta, 8611 metrov visoki K2. Po poročanju himalajskega kronista Alana Arnetta so prve odprave že prišle do baznega tabora pod Divjo goro, ki bi lahko letos doživela podobne zaplete, kot smo jih videli maja na Everestu, saj naj bi se na K2 poskušalo povzpeti več kot 160 gornikov.

Na K2 malo prostora za šotor Vsi bodo poskušali plezati po klasični Abruzzijevi smeri, zapletlo pa bi se lahko že na prvem in drugem višinskem taboru, kjer je zelo malo prostora za postavitev šotorov. Že tretjič bo poskušal na vrh K2 splezati švicarski avanturist Mike Horn, ki je že večkrat prehodil tako severni kot južni tečaj, z jadrnico, kanujem, kolesom in peš obkrožil Zemljo po ekvatorju, v žepu pa ima tudi vzpone na pet osemtisočakov. Pred letom dni mu je spodletel poskus vzpona na Nanga Parbat (8126 m). Na Nanga Parbatu že poskušata Rusa Vitalij Lazo in Anton Pugovkin, ki nameravata z vrha gore opraviti smučarski spust preko diamirske stene. Pred dvema letoma sta že smučala z vrha Manasluja, lani sta poskušala z Anapurne, vendar jima je to preprečilo slabo vreme. Na Goli gori ju spremlja italijanska smučarka in snemalka Cala Cimenti, ki pripravlja dokumentarni film o njuni odpravi. Vsi trije so se že nekajkrat povzpeli do prvega višinskega tabora, v bazni tabor pa sta prispeli tudi francoska in gruzijska odprava.