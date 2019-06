V senci dosežka slovenske športne plezalke Janje Garnbret, ki je junija zmagala tudi v Vailu, na zadnji tekmi letošnjega svetovnega pokala v balvanskem plezanju, in s šesto zmago kot prva v zgodovini zmagala na vseh tekmah v sezoni, se je razpletlo tudi tekmovanje v balvanskem plezanju pri moških. Finale v Vailu je bil zelo napet, v igri je bila tako zmaga na tekmi kot osvojitev svetovnega pokala. Med posameznimi od štirih balvanskih tekem si je šest finalistov živahno izmenjevalo mesta, tako zmaga na tekmi kot prva tri mesta v letošnjem svetovnem pokalu pa so se razpletli šele na zadnjem balvanu.

Ameriško zmago si je priboril – prvič v karieri – mladi Japonec Jošijuki Ogata, za njim se je uvrstil rojak Tomoa Narasaki, češki favorit Adam Ondra pa je bil peti. Ondra bi s prvim ali drugim mestom v Vailu osvojil tudi končno prvo mesto v pokalu, a ni imel svojega dne. Zataknilo se mu je na tretjem balvanu, kjer ni dosegel niti cone. Japonca sta prav na tem balvanu pokazala svoje plezalne veščine in prišla do vrha smeri. V zadnjem, zelo težkem balvanu so finalisti drug za drugim padali, le Ogata je virtuozno v prvem poskusu splezal do vrha in si zagotovil prvo zmago v svetovnem pokalu. Na koncu je svetovni pokal z drugim mestom v Vailu (in eno zmago ter dvema drugima mestoma na drugih balvanskih tekmah) osvojil Narasaki, Ondra si je zagotovil skupno drugo mesto, Ogata pa je skočil do pokalnega brona.

Če Garnbretova pri ženskah ni prepustila nobene zmage tekmicam, je bilo pri moških prav obratno, saj je na vsaki od šestih tekem zmagal drug tekmovalec. Tekmo v Moskvi je dobil Jernej Kruder (lanski zmagovalec svetovnega pokala v balvanih), ki je v letošnjem pokalu zasedel končno deveto mesto. Odlično osmo mesto je osvojil Anže Peharc, Gregor Vezonik pa je sezono končal na 15. mestu.

»Seveda letošnja sezona ni niti približno podobna lanski, vseeno pa sem vesel, da plezam po svojih zmožnostih in da sem si z zmago v Moskvi, ko sem prehitel Ondro, dokazal, da lanska sezona ni bila naključje,« pravi Jernej Kruder. Anže Peharc ocenjuje sezono kot odlično: »Končno sem dokazal, da sodim v plezalski vrh. Še posebej sem ponosen na tretje mesto na Kitajskem, to je bil nepozaben trenutek moje kariere.«