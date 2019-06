Glavni prireditveni prostor Dneva slovenskih planinskih doživetij v soboto, 15. junija, bo na vrhu Lisce pod Tončkovim domom (947 m). Organizatorji, poleg PZS še PD Lisca Sevnica in Občina Sevnica, priporočajo, da se pripeljete v Posavje z vlakom, saj bodo izhodišče številnih vodenih izletov večinoma tamkajšnje železniške postaje. Dostop do Lisce bo mogoč tudi z osebnimi avtomobili in avtobusi planinskih društev.

Izbirate lahko med osmimi vodenimi planinskimi turami na Lisco z različnih izhodišč v dolini: iz Zidanega Mosta, Loke pri Zidanem Mostu, Brega, Sevnice, Krakovega, Podgorja in Planine pri Sevnici. Prva se bo začela ob 7.15, zadnja pa ob 9. uri, najkrajša bo trajala eno uro in pol, najdaljša pa tri ure in pol. Za vodenje tur bodo poskrbeli vodniki PZS, vse pa potekajo po nezahtevnih označenih poteh, le tista iz Cerja vodi po zelo zahtevni plezalni planinski poti, zato je zanjo obvezna samovarovalna oprema (čelada, samovarovalni komplet in plezalni pas). Za udeležbo na pohodu je zaželena prijava (do 12. junija) na elektronski naslov pdlisca@siol.net ali po telefonu 041 481 697 (Darinka).

Za vzpon na Lisco lahko izbirate tudi med tremi turnokolesarskimi izleti pod vodstvom turnokolesarskih vodnikov PZS. Poti niso označene in so zelo zahtevne, makadamske in asfaltirane, primerne izključno za gorska kolesa. Najkrajša, iz Planine pri Sevnici, bo trajala približno dve uri in pol, iz Loke pri Zidanem Mostu boste potrebovali štiri ure, iz Sevnice pa štiri do pet ur. Prijavite se lahko na elektronskem naslovu kdsevnica@gmail.com. Udeležba na vodenih planinskih in turnokolesarskih izletih ter delavnicah je tako kot na vseh drugih prireditvah Dneva planinskih doživetij brezplačna.