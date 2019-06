Potem ko je dopoldne do dveh nesreč prišlo na štajerski avtocesti, je trenutno zaradi nesreče oviran promet na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo goro proti Ljubljani. Zunaj avtocest pa je zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd, pri odcepu za Podvelko.

Daljši zastoj v dolžini šestih kilometrov je na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, zaradi tega pa tudi občasno zapirajo predor Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Kastelec-Kozina-Divača.

Gost promet z zastoji je na ljubljanski zahodni obvoznici med Podutikom in Kozarjami ter na južni ljubljanski obvoznici od izvoza Ljubljana zahod proti Primorski, prav tako kot tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v obe smeri. Do zastojev prihaja tudi na območju gradbišča na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom v obe smeri.

Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je trenutno dolg 3,5 kilometra, zato na prometno-informacijskem centru za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice-vzhod.

Do zastojev prihaja tudi na cestah Šmarje - Koper in Izola - Sečovlje v obe smeri.

Čakalne dobe na mejnih prehodih

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika in Gruškovje. Na obeh istrskih prehodih osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo v povprečju uro in pol, za izstop pa 20 minut. Na Gruškovju in jelšanah je čakalna doba za vstop ena ura, na Jelšanah se okoli pol ure čaka tudi za izstop.

Pristojni opozarjajo tudi na vreme. Danes so bile že močnejše nevihte z nalivi, do njih bo lahko prihajalo tudi popoldne. Nekaj težav zaradi velike količine vode je bilo na dolenjski avtocesti pred Ljubljano. Pristojni voznike opozarjajo, da naj prilagodijo hitrost in način vožnje danim razmeram. V primeru slabše vidljivosti naj prižgejo predvsem zadnje luči, še enkrat pa so na prometno-informacijskem centru poudarili, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih v primeru nalivov in toče prepovedano.

Močneje povečan promet se z morja v smeri notranjosti države in Avstrije pričakuje v nedeljo popoldne, ob zaključku podaljšanega konca tedna zaradi verskega praznika v nekaterih bližnjih državah.